Минимум 23 человека погибли при бомбардировке арабской коалицией столицы Йемена Саны

В результате бомбардировки арабской коалицией столицы Йемена Саны погибли минимум 23 человека. Видео © Twitter / @RebeccaRambar

Число погибших в результате авиаударов арабской коалиции по столице Йемена Сане увеличилось до 23. Как сообщает телеканал "Аль-Маядин", среди жертв есть женщины и дети, а также целые семьи.

Уточняется, что воздушным атакам подвергся жилой район Эль-Либи на северо-западе города, контролируемого мятежниками-хуситами из шиитского движения "Ансар Аллах". В данном квартале располагались штаб-квартиры лётного училища и училища ПВО, которые могли стать одной из целей бомбардировок.

Также полностью разрушены были, по крайней мере, пять жилых домов, повреждения получили ещё десятки зданий. Под завалами до сих пор остаются люди. Из-за непрекращающихся авианалётов машины скорой помощи не смогли проехать в пострадавший район, а работавшие на месте спасательные бригады были вынуждены приостановить поиски пострадавших.

Напомним, ранее арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена Саны. Данное решение принято в ответ на удары движения "Ансар Аллах" (хуситы) по территории Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Уточнялось, что штурмовики коалиции F-15 уже уничтожили пусковые установки баллистических ракет, которые использовались для удара по ОАЭ. Коалиция обосновала операцию "угрозой и военной необходимостью". Как утверждается, атаки направлены на "лидеров террористов".