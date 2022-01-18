Минимум 23 человека погибли при бомбардировке арабской коалицией столицы Йемена Саны
Некоторые здания полностью разрушены, часть домов получили повреждения. Под завалами до сих пор остаются люди, поэтому количество жертв может увелиться.
В результате бомбардировки арабской коалицией столицы Йемена Саны погибли минимум 23 человека. Кадр из видео © Twitter / RebeccaRambar
В результате бомбардировки арабской коалицией столицы Йемена Саны погибли минимум 23 человека. Видео © Twitter / @RebeccaRambar
Число погибших в результате авиаударов арабской коалиции по столице Йемена Сане увеличилось до 23. Как сообщает телеканал "Аль-Маядин", среди жертв есть женщины и дети, а также целые семьи.
Уточняется, что воздушным атакам подвергся жилой район Эль-Либи на северо-западе города, контролируемого мятежниками-хуситами из шиитского движения "Ансар Аллах". В данном квартале располагались штаб-квартиры лётного училища и училища ПВО, которые могли стать одной из целей бомбардировок.
Также полностью разрушены были, по крайней мере, пять жилых домов, повреждения получили ещё десятки зданий. Под завалами до сих пор остаются люди. Из-за непрекращающихся авианалётов машины скорой помощи не смогли проехать в пострадавший район, а работавшие на месте спасательные бригады были вынуждены приостановить поиски пострадавших.
Напомним, ранее арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена Саны. Данное решение принято в ответ на удары движения "Ансар Аллах" (хуситы) по территории Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Уточнялось, что штурмовики коалиции F-15 уже уничтожили пусковые установки баллистических ракет, которые использовались для удара по ОАЭ. Коалиция обосновала операцию "угрозой и военной необходимостью". Как утверждается, атаки направлены на "лидеров террористов".
17 января йеменские повстанцы заявили об атаке по территории ОАЭ. До этого они требовали от Эмиратов отказаться от участия в местном вооружённом конфликте. Атаке беспилотников в ОАЭ подверглась инфраструктура Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), а также строительная площадка в районе международного аэропорта эмиратской столицы. В результате возникшего на одном из объектов компании пожара, согласно последним данным, четыре человека погибли, более пяти получили ранения. Официальный представитель ВС "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что в этой опеции были задействованы пять баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников. Он также утверждал, что целью обстрелов была и воздушная гавань Дубая. Сариа призвал зарубежные компании, инострацев и жителей ОАЭ не приближаться к жизненно важным объектам для их же безопасности.
Комментариев: 0