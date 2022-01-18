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CNN узнал о встрече главы ЦРУ Бёрнса с президентом Украины Зеленским в Киеве

По данным телеканала, директор разведывательного управления обсудил с представителями Незалежной "оценку рисков, с которыми столкнулась Украина".

18 января, 00:58

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс © ТАСС / EPA

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс на прошлой неделе посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал CNN, отмечая, что на встрече обсуждалась региональная напряжённость и усилия, направленные на её разрядку.

"В прошлую среду директор Бёрнс посетил с заранее запланированным визитом Киев, где он провёл консультации с коллегами из разведки на фоне опасений дальнейшего вторжения России на Украину", — написала в "Твиттере" журналистка CNN Наташа Бертранд.

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Она добавила, что Бёрнс обсудил с представителями Незалежной "оценку рисков, с которыми столкнулась Украина".

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес пообещал Киеву поставки противотанковых вооружений для обороны. По его словам, на начальном этапе британские инструкторы помогут украинским военным ознакомиться с новой техникой в рамках миссии ORBITAL.

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Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря глава РФ в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом призвал не перекладывать на "плечи" России ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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