CNN узнал о встрече главы ЦРУ Бёрнса с президентом Украины Зеленским в Киеве

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс на прошлой неделе посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал CNN, отмечая, что на встрече обсуждалась региональная напряжённость и усилия, направленные на её разрядку.

"В прошлую среду директор Бёрнс посетил с заранее запланированным визитом Киев, где он провёл консультации с коллегами из разведки на фоне опасений дальнейшего вторжения России на Украину", — написала в "Твиттере" журналистка CNN Наташа Бертранд.

Она добавила, что Бёрнс обсудил с представителями Незалежной "оценку рисков, с которыми столкнулась Украина".