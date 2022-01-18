Экс-министр энергетики Украины Буславец допустила воровство Киевом российского газа

В случае острого дефицита газа "Нафтогаз Украины" может пойти на "отбор" голубого топлива из российского транзита. Об этом заявила бывшая и.о. министра энергетики Незалежной Ольга Буславец.

"Украина не сможет обойтись без его импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха", — написала экс-чиновница в "Фейсбуке".

В качестве ещё одной меры, которую может предпринять Киев, Буславец назвала ограничение поставок газа населению и промышленности. По её словам, на данный момент в украинских подземных хранилищах осталось 6,6 млрд кубометров газа для внутреннего потребления, при этом дефицит голубого топлива в первом квартале составляет не менее 2 млрд кубометров. "Нафтогаз" находится "в глубоком финансовом дефиците, средств на импорт газа нет", отмечает эксперт. Поэтому властям придётся "искать" для компании средства на закупки в размере от двух до трёх миллиардов долларов.

"Если средства не будут найдены или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, "Нафтогаз" не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов", — полагает заслуженный энергетик Украины.

Она добавила, что у Киева есть три сценария действий. Во-первых, ограничить или отключить потребление промышленных предприятий. Во-вторых, ограничить поставки на ТЭЦ и котельные. И, в-третьих, отбирать российский газ из транзитного потока. Это "недопустимо, но очень вероятно", считает Буславец.