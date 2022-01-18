Секретарь СНБО Данилов захотел гораздо больше оружия для Украины
Текущие объёмы поставок со стороны Запада он назвал "неадекватным ответом".
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов © ТАСС / Zuma
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев нуждается в большем количестве оружия от партнёров. Об этом он рассказал в интервью сайту Телевизионной службы новостей (ТСН).
"Я сейчас не могу назвать виды этого оружия. Естественно, оно существует. То, что нам нужно, передали список нашим партнёрам. Они нам его передают. У нас есть большое желание, чтобы его было гораздо больше. Мы понимаем масштабы поставок другим странам, и по сравнению с тем, что мы имеем, это неадекватный ответ. Но даже и за это большое спасибо", — сказал Данилов.
По его словам, согласно расчётам Киева, "России нужно не менее 1,5 млн военных, чтобы держать территорию Украины под контролем". При этом, утверждает Данилов, пять миллионов граждан Незалежной готовы в первую неделю взяться за оружие в случае военного конфликта.
Ранее сообщалось, что всех украинских военных к февралю снабдят оружием на "непредсказуемый случай". При этом сначала его выдадут служащим в приграничных областях, отметил депутат Рады Фёдор Вениславский. По его словам, пока власти разрабатывают план экстренных действий.
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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