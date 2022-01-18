НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Секретарь СНБО Данилов захотел гораздо больше оружия для Украины

Текущие объёмы поставок со стороны Запада он назвал "неадекватным ответом".

18 января, 01:04

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов © ТАСС / Zuma

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев нуждается в большем количестве оружия от партнёров. Об этом он рассказал в интервью сайту Телевизионной службы новостей (ТСН).

"Я сейчас не могу назвать виды этого оружия. Естественно, оно существует. То, что нам нужно, передали список нашим партнёрам. Они нам его передают. У нас есть большое желание, чтобы его было гораздо больше. Мы понимаем масштабы поставок другим странам, и по сравнению с тем, что мы имеем, это неадекватный ответ. Но даже и за это большое спасибо", — сказал Данилов.

Глава Минобороны Британии пообещал Киеву поставки противотанковых вооружений для обороны

Глава Минобороны Британии пообещал Киеву поставки противотанковых вооружений для обороны

По его словам, согласно расчётам Киева, "России нужно не менее 1,5 млн военных, чтобы держать территорию Украины под контролем". При этом, утверждает Данилов, пять миллионов граждан Незалежной готовы в первую неделю взяться за оружие в случае военного конфликта.

Британцы бурно отреагировали на фото украинских военных с деревянными автоматами

Британцы бурно отреагировали на фото украинских военных с деревянными автоматами

Ранее сообщалось, что всех украинских военных к февралю снабдят оружием на "непредсказуемый случай". При этом сначала его выдадут служащим в приграничных областях, отметил депутат Рады Фёдор Вениславский. По его словам, пока власти разрабатывают план экстренных действий.

Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1