Секретарь СНБО Данилов захотел гораздо больше оружия для Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев нуждается в большем количестве оружия от партнёров. Об этом он рассказал в интервью сайту Телевизионной службы новостей (ТСН).

"Я сейчас не могу назвать виды этого оружия. Естественно, оно существует. То, что нам нужно, передали список нашим партнёрам. Они нам его передают. У нас есть большое желание, чтобы его было гораздо больше. Мы понимаем масштабы поставок другим странам, и по сравнению с тем, что мы имеем, это неадекватный ответ. Но даже и за это большое спасибо", — сказал Данилов.

По его словам, согласно расчётам Киева, "России нужно не менее 1,5 млн военных, чтобы держать территорию Украины под контролем". При этом, утверждает Данилов, пять миллионов граждан Незалежной готовы в первую неделю взяться за оружие в случае военного конфликта.