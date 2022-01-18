Биолог Тоневицкий спрогнозировал до 90 тысяч заражений "омикроном" в России каждый день

Количество заболевших коронавирусом в России может вырасти до 80-90 тысяч в сутки в начале февраля, если волна штамма "омикрон" в РФ будет распространяться такими же темпами, как в других странах. Такое мнение высказал советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий.

"Если волна в России будет распространяться такими же темпами, как и в других странах, мы увидим в первых числах февраля от 80 до 90 тысяч новых случаев заболевания ежедневно. При таком развитии волны можно ожидать что к весне "омикроном" в России переболеет от 1,5 до 2 миллионов человек", — отметил эксперт в беседе с РИА "Новости".

По словам Тоневицкого, течение волны будет, в первую очередь, зависеть от ответственности самих людей. Так, только ношение масок при контактах в повседневной жизни может снизить объёмы заболеваемости в этот период на 30% — до 60–65 тысяч случаев в день. Биолог добавил, что количество заболевших омикрон-штаммом растёт сейчас во всем мире ежедневно, наблюдается экспоненциальный рост. Специалист предположил, что мутации, которые накопил в ходе своей эволюции этот штамм, позволяют ему легче "прятаться" от иммунной системы и быстрее воспроизводить свои копии, оказавшись в клетках человека.

"Важно понимать, что обеспечить снижение рисков заражения и последующей госпитализации возможно только при вакцинации. Например, в США подавляющее большинство коек с ИВЛ занято именно не вакцинированными людьми, которые заразились омикрон-штаммом", — подчеркнул Тоневицкий.