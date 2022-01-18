Мать руками и ногами избила маленького сына в подъезде дома в Нижегородской области. Видео © SHOT

43-летняя жительница посёлка Юганец Нижегородской области избила своего семилетнего сына из-за того, что он не хотел возвращаться домой. Об этом Лайфу рассказал источник.

Инцидент произошёл 13 января. Женщина с ребёнком была на поминках у знакомой и выпила пива. Затем она решила пойти с сыном домой, однако малыш захотел остаться в квартире, где был его сверстник. Тогда мать занялась рукоприкладством, объяснив свои действия "воспитательными целями". 14 января у мальчика сняли побои, ему вызывали скорую помощь. При этом на самочувствие ребёнок не жаловался, телесных повреждений у него не выявлено.

Соседи женщины отзываются о ней неоднозначно. По их словам, с одной стороны, дети всегда чистые и опрятные, но с другой — мать порой выпивает. Сотрудники ПДН, в свою очередь, отмечают, что во время последних проверок никаких особых претензий к ней не было. В настоящее время женщина со всеми детьми уехала к старшей совершеннолетней дочери в Дзержинск.

Как сообщается на сайте ГУ МВД РФ по региону, в отношении жительницы посёлка Юганец составлены административные протоколы по статьям о неисполнении родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а также о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.