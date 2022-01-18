Родственники вывезли из дома престарелых вещи госпитализированного Леонида Куравлёва

Родственники госпитализированного актёра Леонида Куравлёва вывезли его вещи из дома престарелых. Об этом сообщает издание "Стархит". При этом в учреждении рассказали, что готовы принять артиста обратно.

"Мы, конечно же, ждём его и готовы принять обратно в любой момент. Но это будет зависеть от состояния здоровья Куравлёва и того, что он захочет сам", — рассказал представитель дома престарелых.