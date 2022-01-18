Родственники вывезли из дома престарелых вещи госпитализированного Леонида Куравлёва
В самом учреждении заявили, что готовы принять артиста обратно в любой момент. Тем временем, по словам сына, актёру уже стало лучше.
Актер Леонид Куравлёв. Фото © ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев
Родственники госпитализированного актёра Леонида Куравлёва вывезли его вещи из дома престарелых. Об этом сообщает издание "Стархит". При этом в учреждении рассказали, что готовы принять артиста обратно.
"Мы, конечно же, ждём его и готовы принять обратно в любой момент. Но это будет зависеть от состояния здоровья Куравлёва и того, что он захочет сам", — рассказал представитель дома престарелых.
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Ранее сын Куравлёва в беседе с РИА "Новости" рассказал, что отцу уже стало лучше. На этой неделе запланирован его перевод из реанимации.
О том, что Леонида Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на коронавирус, стало известно 10 января. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на ковид дали отрицательный результат. Из-за сопутствующих заболеваний состояние актёра ухудшилось, и 12 января ему сделали операцию на желудке. Сейчас Куравлёв находится под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко.
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