New York Times утверждает, что Россия решила эвакуировать дипломатов из Киева и Львова

По его словам, 5 января Украину уже покинуло 18 человек, в основном дети и жёны российских дипломатов. Утверждается, что в ближайшие дни из страны уедет ещё 30 человек — из Киева и консульства во Львове. Также NYT пишет, что в Вашингтоне об этом знали.