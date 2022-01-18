New York Times утверждает, что Россия решила эвакуировать дипломатов из Киева и Львова
Американская газета ссылается на некоего высокопоставленного сотрудника службы безопасности Незалежной, по словам которого в ближайшие дни страну якобы покинет 30 сотрудников российских дипмиссий.
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Американская газета New York Times заявила, что Россия якобы планирует эвакуировать дипломатов с Украины. В своей статье издание ссылается на некоего высокопоставленного сотрудника службы безопасности Незалежной.
По его словам, 5 января Украину уже покинуло 18 человек, в основном дети и жёны российских дипломатов. Утверждается, что в ближайшие дни из страны уедет ещё 30 человек — из Киева и консульства во Львове. Также NYT пишет, что в Вашингтоне об этом знали.
"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из Посольства России на Украине в конце декабря и начале января", — приводит газета слова чиновника из США.
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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