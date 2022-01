Рублёв победил итальянца Магера и вышел во второй круг Australian Open

Ruthless from Rublev 😲 @andreyrublev97 hammers 31 winners to just 13 errors in dispatching Gianluca Mager 6-3, 6-2, 6-2.#AusOpen • #AO2022

🎥: @wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/0EIzvK02yK