Соратник Порошенко поставил подножку журналисту, задавшему экс-президенту неудобный вопрос

"Богдан спросил, почему экс-президент выругался на русском языке, когда попытались вручить подозрение в государственной измене. Порошенко ответил, что это провокационный вопрос, а после этого Забродский поставил корреспонденту подножку", — отмечает издание, прикрепив видео инцидента.

Столкновения сторонников Порошенко с журналистами продолжились и у здания Печерского районного суда Киева, где политику пытались избрать меру пресечения по делу о госизмене и содействию терроризму. Там соратники бывшего президента напали на журналиста телеканала "Наш" Тимура Страхова. На кадрах, которые показали в прямом эфире, видно, что несколько мужчин начали дёргать корреспондента за куртку. Когда репортёр решил отойти, несколько человек пошли за ним и начали выталкивать журналиста из толпы.