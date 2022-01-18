НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Соратник Порошенко поставил подножку журналисту, задавшему экс-президенту неудобный вопрос

Инцидент произошёл в аэропорту Варшавы, откуда политик вчера прилетел в Киев. А вечером столкновения сторонников Порошенко с прессой продолжились и у здания суда.

18 января, 04:38

Соратник Порошенко поставил подножку журналисту, задавшему экс-президенту неудобный вопрос. Кадр из видео © t.me / stranaua

Соратник Порошенко поставил подножку журналисту, задавшему экс-президенту неудобный вопрос. Видео © t.me / stranaua

Журналисту Богдану Карабиньошу, который задал экс-президенту Украины Петру Порошенко неудобный вопрос, поставили подножку. Это сделал соратник бывшего лидера Незалежной, депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Михаил Забродский.

Как сообщает издание "Страна", инцидент произошёл в аэропорту Варшавы 17 января. Журналисты попросили Порошенко прокомментировать отъезд на родину.

"Этот день для зелёного неподобства станет началом конца": Порошенко выступил с победной речью после решения суда перенести заседание

"Этот день для зелёного неподобства станет началом конца": Порошенко выступил с победной речью после решения суда перенести заседание

"Богдан спросил, почему экс-президент выругался на русском языке, когда попытались вручить подозрение в государственной измене. Порошенко ответил, что это провокационный вопрос, а после этого Забродский поставил корреспонденту подножку", — отмечает издание, прикрепив видео инцидента.

Столкновения сторонников Порошенко с журналистами продолжились и у здания Печерского районного суда Киева, где политику пытались избрать меру пресечения по делу о госизмене и содействию терроризму. Там соратники бывшего президента напали на журналиста телеканала "Наш" Тимура Страхова. На кадрах, которые показали в прямом эфире, видно, что несколько мужчин начали дёргать корреспондента за куртку. Когда репортёр решил отойти, несколько человек пошли за ним и начали выталкивать журналиста из толпы.

Сторонники Порошенко напали на журналиста телеканала "Наш" Тимура Страхова. Видео © t.me / nashlive

В данный момент на канале идентифицируют нападавших, инцидент заснят на видео, подано заявление в полицию.

Анкета экс-президента Порошенко исчезла из базы разыскиваемых лиц МВД Украины

Анкета экс-президента Порошенко исчезла из базы разыскиваемых лиц МВД Украины

Напомним, 20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили обвинение в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. 17 января 2022 года политик вернулся на Украину и сразу получил повестку в суд. Обвинение просило арестовать экс-президента Украины на два месяца либо отпустить под залог в размере одного миллиарда гривен, однако суд не смог принять решение и перенёс заседание на среду.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1