Соратник Порошенко поставил подножку журналисту, задавшему экс-президенту неудобный вопрос
Инцидент произошёл в аэропорту Варшавы, откуда политик вчера прилетел в Киев. А вечером столкновения сторонников Порошенко с прессой продолжились и у здания суда.
Соратник Порошенко поставил подножку журналисту, задавшему экс-президенту неудобный вопрос. Кадр из видео © t.me / stranaua
Соратник Порошенко поставил подножку журналисту, задавшему экс-президенту неудобный вопрос. Видео © t.me / stranaua
Журналисту Богдану Карабиньошу, который задал экс-президенту Украины Петру Порошенко неудобный вопрос, поставили подножку. Это сделал соратник бывшего лидера Незалежной, депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Михаил Забродский.
Как сообщает издание "Страна", инцидент произошёл в аэропорту Варшавы 17 января. Журналисты попросили Порошенко прокомментировать отъезд на родину.
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"Богдан спросил, почему экс-президент выругался на русском языке, когда попытались вручить подозрение в государственной измене. Порошенко ответил, что это провокационный вопрос, а после этого Забродский поставил корреспонденту подножку", — отмечает издание, прикрепив видео инцидента.
Столкновения сторонников Порошенко с журналистами продолжились и у здания Печерского районного суда Киева, где политику пытались избрать меру пресечения по делу о госизмене и содействию терроризму. Там соратники бывшего президента напали на журналиста телеканала "Наш" Тимура Страхова. На кадрах, которые показали в прямом эфире, видно, что несколько мужчин начали дёргать корреспондента за куртку. Когда репортёр решил отойти, несколько человек пошли за ним и начали выталкивать журналиста из толпы.
Сторонники Порошенко напали на журналиста телеканала "Наш" Тимура Страхова. Видео © t.me / nashlive
В данный момент на канале идентифицируют нападавших, инцидент заснят на видео, подано заявление в полицию.
Напомним, 20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили обвинение в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. 17 января 2022 года политик вернулся на Украину и сразу получил повестку в суд. Обвинение просило арестовать экс-президента Украины на два месяца либо отпустить под залог в размере одного миллиарда гривен, однако суд не смог принять решение и перенёс заседание на среду.
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