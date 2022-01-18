Заболеваемость ковидом в Казахстане выросла за месяц почти в 20 раз

Резкий всплеск коронавируса наблюдается в Казахстане, на фоне распространения штамма"омикрон" заболеваемость CoViD-19 за последний месяц выросла почти в 20 раз. Об этом заявила министр здравоохранения страны Ажар Гиният.

Она признала, что "омикрон" осложнил эпидемиологическую ситуацию в стране.

"Показатели, характеризующие эпидситуацию в стране, также подтверждают распространение варианта "омикрон". Так, заболеваемость коронавирусной инфекцией за последний месяц выросла в 19,6 раза, репродуктивное число - в 2,1 раза, суточный объ`м тестирования на CoViD-19 вырос в 3,5 раза и достиг 50 тысяч тестов в сутки", - сказала Гиният на заседании правительства.

Глава Минздрава отметила, что несмотря на рост заболеваемости, смертность от коронавируса за последний месяц сократилась в 2,5 раза.

Недавно в Казахстане число случаев коронавируса перевалило за миллион. По последним данным, в стране подтверждено 1 071 130 заражений.