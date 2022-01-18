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Мурашко предупредил об отрицательном влиянии ковида на беременность

По словам главы Минздрава РФ, пандемия отразилась на показателях материнской смертности.

18 января, 06:54

Фото © Pixabay

Вакцинация против коронавируса не оказывает негативного влияния на репродуктивные функции мужчин и женщин, в отличие от ковида, который может дать осложнение в том числе на течение беременности. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Новая коронавирусная инфекция может осложнить течение беременности и её исход. На сегодняшний день вакцинация — это единственный путь по предотвращению негативных, в том числе отдалённых последствий CoViD-19. Полученные данные сегодня говорят об отсутствии отрицательного влияния вакцины от ковида на репродуктивную функцию мужчин и женщин", сказал он в ходе XVI Международного конгресса по репродуктивной медицине.

Министр отметил, что с 2021 года ведётся специальный регистр, который позволяет отслеживать критические акушерские состояния. По словам Мурашко, пандемия коронавируса отразилась на показателях материнской смертности, поэтому сейчас нужно уделить особое внимание беременным и приложить все усилия для своевременной вакцинации граждан репродуктивного возраста уже на этапе планирования семьи.

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Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил о необходимости включать беременных в испытания вакцин от ковида. Он отметил, что случаи передачи ковида в утробе матери или во время рождения крайне редки, а в грудном молоке не выявлялось активных частиц вируса.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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