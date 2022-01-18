Заразившийся "омикроном" врач Чуйко назвал штамм "вообще другим"

У "омикрона" инкубационный период очень короткий — один-два дня, начинается с насморка, кашель обычно приходит уже на этапе выздоровления. Течение болезни настолько отличается от других вариантов, что без результатов теста даже сложно поверить, что это ковид, рассказал врач-реаниматолог Михаил Чуйко, заразившийся "омикроном".

"Прежде всего, новый ковид — он вообще другой. Симптомы другие, течение другое. Температурный период не очень длительный — два-три дня, иногда даже день. Из привитых подавляющее большинство температурит не превышая 38 градусов (собственно, и у меня так) или вообще без повышения температуры", — поделился Чуйко своими наблюдениями в "Фейсбуке".