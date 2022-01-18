Заразившийся "омикроном" врач Чуйко назвал штамм "вообще другим"
По его словам, потеря обоняния при новом варианте вируса встречается крайне редко, чаще развивается ларингит с изменением голоса.
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У "омикрона" инкубационный период очень короткий — один-два дня, начинается с насморка, кашель обычно приходит уже на этапе выздоровления. Течение болезни настолько отличается от других вариантов, что без результатов теста даже сложно поверить, что это ковид, рассказал врач-реаниматолог Михаил Чуйко, заразившийся "омикроном".
"Прежде всего, новый ковид — он вообще другой. Симптомы другие, течение другое. Температурный период не очень длительный — два-три дня, иногда даже день. Из привитых подавляющее большинство температурит не превышая 38 градусов (собственно, и у меня так) или вообще без повышения температуры", — поделился Чуйко своими наблюдениями в "Фейсбуке".
Он добавил, что при "омикроне" потеря обоняния встречается крайне редко, чаще развивается ларингит с изменением голоса. Симптомы у нового штамма очень разнообразны, даже члены одной семьи могут болеть по-разному. По мнению Чуйко, большая часть россиян переболеет "омикроном" в ближайшее время, так как он очень заразен. Врач призвал жителей страны внимательнее следить за своим здоровьем и учитывать ситуацию с распространением нового варианта при планировании своего времяпрепровождения.
Напомним, нынешний подъём заболеваемости эксперты связывают с новым вариантом ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января. Иммунолог Ирина Ярцева назвала работающим россиянам главные способы защиты от "омикрона". В первую очередь, отметила специалист, следует вакцинироваться и ревакцинироваться.
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