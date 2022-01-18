Врач Водовозов рассказал, кому не грозят постковидные осложнения при "омикроне"

Постковидные осложнения при "омикроне" могут возникать даже у тех, кто перенёс болезнь в лёгкой форме. Защититься от них можно с помощью вакцинации. Прививка поможет предотвратить непредсказуемые негативные последствия. Об этом рассказал врач-терапевт, научно-медицинский эксперт Алексей Водовозов.

"Учёные исследовали уровень аутоантител, то есть тех, которые вызывают различные аутоиммунные патологии, поражают суставы, почки, кожу и прочие органы и части тела. Аутоантитела даже у переболевших лёгкой формой поднимаются до очень значимых показателей и долго держатся. Как это впоследствии реализуется клинически (то есть в виде ощутимых недомоганий. — Прим. Лайфа), ещё предстоит выяснить", — объяснил специалист в эфире радио "Комсомольская правда".

Уровень аутоантител повышается только у тех, кто не поставил прививку. У тех, кто полностью прошёл курс вакцинации до того, как заразился "омикроном", последствий почти не наблюдается. Они встречаются лишь в крайне редких случаях. По мнению Водовозова, в этом заключается один из главных плюсов вакцинации.