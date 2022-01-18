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Врач Водовозов рассказал, кому не грозят постковидные осложнения при "омикроне"

По его словам, коронавирус провоцирует в организме повышение аутоантител, которые вызывают различные патологии, поражают суставы, почки и прочие органы.

18 января, 07:51

Фото © Pexels

Постковидные осложнения при "омикроне" могут возникать даже у тех, кто перенёс болезнь в лёгкой форме. Защититься от них можно с помощью вакцинации. Прививка поможет предотвратить непредсказуемые негативные последствия. Об этом рассказал врач-терапевт, научно-медицинский эксперт Алексей Водовозов.

"Учёные исследовали уровень аутоантител, то есть тех, которые вызывают различные аутоиммунные патологии, поражают суставы, почки, кожу и прочие органы и части тела. Аутоантитела даже у переболевших лёгкой формой поднимаются до очень значимых показателей и долго держатся. Как это впоследствии реализуется клинически (то есть в виде ощутимых недомоганий. — Прим. Лайфа), ещё предстоит выяснить", — объяснил специалист в эфире радио "Комсомольская правда".

Уровень аутоантител повышается только у тех, кто не поставил прививку. У тех, кто полностью прошёл курс вакцинации до того, как заразился "омикроном", последствий почти не наблюдается. Они встречаются лишь в крайне редких случаях. По мнению Водовозова, в этом заключается один из главных плюсов вакцинации.

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Ранее биолог Евгений Тоневицкий спрогнозировал до 90 тысяч заражений "омикроном" в России каждый день. Единственным методом снижения рисков заражения и госпитализации является вакцинация, подчеркнул эксперт. Он отметил, что в США подавляющее большинство коек с ИВЛ занято именно непривитыми.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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