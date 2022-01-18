"Молдовагаз" обратился к акционерам за помощью с платежом за российский газ

Газораспределительная компания "Молдовагаз" обратилась за помощью к акционерам, среди которых — и российский концерн "Газпром", с просьбой помочь отсрочить очередной платёж за поставки голубого топлива. об этом сообщил председатель правления компании Вадим Чебан.

"Правление АО "Молдовагаз" обратится за поддержкой ко всем акционерам, в том числе и в ПАО "Газпром", с просьбой рассмотреть возможность отсрочки платежа или предоставления краткосрочного кредитования на сумму финансовых отклонений", — написал топ-менеджер компании в своём Telegram-канале.

Он также обратился к кабмину с предложением увеличить бюджетные компенсации бытовым потребителям с учётом разницы между ценой на природный газ, заложенной в тариф, и закупочной стоимостью. Кроме того, Чебан призывает правительство возместить "Молдовагаз" НДС, что позволит выделить для расчётов с "Газпромом" не менее $22 млн.