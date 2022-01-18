В Бундестаге поделились ожиданиями от визита главы МИД ФРГ Бербок в Москву

Успех визита главы немецкого МИД Анналены Бербок в Россию напрямую зависит от перспектив урегулирования вооружённого конфликта на востоке Украины в "нормандском формате". Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил член Комитета Бундестага по международной политике Андрей Хунко.

"Это единственный формат, который сейчас существует по урегулированию конфликта на Украине. Но эта работа имеет смысл только в том случае, если разговор пойдёт конкретно о реализации Минских договорённостей и плане урегулирования", — отметил немецкий политик.

Хунко добавил, что было бы большим успехом, если бы при соблюдении этих условий встречи членов контактной группы по ситуации в Донбассе, в которую входят Франция, Германия, Россия и Украина, возобновились.