В Бундестаге поделились ожиданиями от визита главы МИД ФРГ Бербок в Москву
Там отметили, что возобновление переговоров по Донбассу в "нормандском формате" было бы успехом при определённых условиях.
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Успех визита главы немецкого МИД Анналены Бербок в Россию напрямую зависит от перспектив урегулирования вооружённого конфликта на востоке Украины в "нормандском формате". Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил член Комитета Бундестага по международной политике Андрей Хунко.
"Это единственный формат, который сейчас существует по урегулированию конфликта на Украине. Но эта работа имеет смысл только в том случае, если разговор пойдёт конкретно о реализации Минских договорённостей и плане урегулирования", — отметил немецкий политик.
Хунко добавил, что было бы большим успехом, если бы при соблюдении этих условий встречи членов контактной группы по ситуации в Донбассе, в которую входят Франция, Германия, Россия и Украина, возобновились.
Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что нужно принудить власти Украины к безусловному выполнению Минских соглашений. Только в этом случае, как указал дипломат, не будет "никакой угрозы ни безопасности Украины, ни её территориальной целостности".
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