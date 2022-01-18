НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Бундестаге поделились ожиданиями от визита главы МИД ФРГ Бербок в Москву

Там отметили, что возобновление переговоров по Донбассу в "нормандском формате" было бы успехом при определённых условиях.

18 января, 08:30

© Pixabay

Успех визита главы немецкого МИД Анналены Бербок в Россию напрямую зависит от перспектив урегулирования вооружённого конфликта на востоке Украины в "нормандском формате". Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил член Комитета Бундестага по международной политике Андрей Хунко.

"Это единственный формат, который сейчас существует по урегулированию конфликта на Украине. Но эта работа имеет смысл только в том случае, если разговор пойдёт конкретно о реализации Минских договорённостей и плане урегулирования", — отметил немецкий политик.

Хунко добавил, что было бы большим успехом, если бы при соблюдении этих условий встречи членов контактной группы по ситуации в Донбассе, в которую входят Франция, Германия, Россия и Украина, возобновились.

Зеленский и глава МИД ФРГ Бербок выразили надежду на скорый саммит в "нормандском формате"

Зеленский и глава МИД ФРГ Бербок выразили надежду на скорый саммит в "нормандском формате"

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что нужно принудить власти Украины к безусловному выполнению Минских соглашений. Только в этом случае, как указал дипломат, не будет "никакой угрозы ни безопасности Украины, ни её территориальной целостности".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1