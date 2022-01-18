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Диетолог Чехонина объяснила, почему опасно закусывать алкоголь солёными огурцами

А вот помидоры безвредны, так как содержат минеральные соли, способствующие выведению лишней жидкости из организма.

18 января, 08:15
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина предупредила об опасности закусывания алкоголя некоторыми из продуктов. Она призвала не употреблять вместе со спиртным солёную пищу, которая вызывает чувство жажды и может заставить человека выпить ещё больше.

По словам диетолога, среди нежелательных продуктов — маринованные огурцы, поскольку они содержат уксусную кислоту, консерванты и подсластители, способные нанести вред слизистой оболочке желудка, что в свою очередь приведёт к болям в животе, поэтому не стоит есть их во время застолья. Кроме того, специалист порекомендовала не употреблять вместе со спиртным и сладкие напитки.

"Сладкие напитки — это сахар, который нарушает углеводный обмен, а учитывая, что в крепком алкоголе есть свой сахар, то мы наносим сокрушительный удар по печени и поджелудочной железе", — предупредила Юлия Чехонина в эфире передачи "Доктор 24" на телеканале "Москва 24".

А вот помидоры с алкоголем употреблять можно, так как в них присутствуют органические кислоты, но при этом есть и минеральные соли, способствующие выведению лишней жидкости, заключила диетолог.

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Кстати, ранее Лайф рассказывал, что диетолог рассказал, чем нельзя закусывать шампанское и почему нужно убирать пузырьки. Несмотря на то что игристое вино является слабоалкогольным напитком, оно быстро приводит человека в состояние опьянения.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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