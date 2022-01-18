Диетолог Чехонина объяснила, почему опасно закусывать алкоголь солёными огурцами

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина предупредила об опасности закусывания алкоголя некоторыми из продуктов. Она призвала не употреблять вместе со спиртным солёную пищу, которая вызывает чувство жажды и может заставить человека выпить ещё больше.

По словам диетолога, среди нежелательных продуктов — маринованные огурцы, поскольку они содержат уксусную кислоту, консерванты и подсластители, способные нанести вред слизистой оболочке желудка, что в свою очередь приведёт к болям в животе, поэтому не стоит есть их во время застолья. Кроме того, специалист порекомендовала не употреблять вместе со спиртным и сладкие напитки.

"Сладкие напитки — это сахар, который нарушает углеводный обмен, а учитывая, что в крепком алкоголе есть свой сахар, то мы наносим сокрушительный удар по печени и поджелудочной железе", — предупредила Юлия Чехонина в эфире передачи "Доктор 24" на телеканале "Москва 24".

А вот помидоры с алкоголем употреблять можно, так как в них присутствуют органические кислоты, но при этом есть и минеральные соли, способствующие выведению лишней жидкости, заключила диетолог.