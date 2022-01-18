Вирусолог Скулачёв назвал плюсы утверждения списка противопоказаний к вакцинации от ковида

"Дело в том, что "Спутник V" был зарегистрирован в экспериментальном режиме и, видимо, сейчас он закончился, что совершенно оправданно, потому что им привито больше 100 миллионов человек. Сейчас можно будет чётко разобраться, у кого есть противопоказания. Это и раньше было понятно, но сейчас это уже официально утверждено", — уточнил вирусолог в беседе с Лайфом.