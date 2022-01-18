Вирусолог Скулачёв назвал плюсы утверждения списка противопоказаний к вакцинации от ковида
По его мнению, благодаря официальному перечню люди смогут легко разобраться, кому можно делать прививку.
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Утверждение Минздравом списка противопоказаний к вакцинации от ковида, скорее всего, даст положительный результат, так как у многих людей отпадут сомнения относительно вероятных побочных эффектов прививки. Официальная информация и чёткий список противопоказаний развеют необоснованные страхи и мифы, считает вирусолог Максим Скулачёв.
"Дело в том, что "Спутник V" был зарегистрирован в экспериментальном режиме и, видимо, сейчас он закончился, что совершенно оправданно, потому что им привито больше 100 миллионов человек. Сейчас можно будет чётко разобраться, у кого есть противопоказания. Это и раньше было понятно, но сейчас это уже официально утверждено", — уточнил вирусолог в беседе с Лайфом.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил об отрицательном влиянии ковида на беременность. По его словам, вакцинация — это единственный путь по предотвращению негативных последствий коронавируса, в том числе отдалённых, для будущих мам и малышей.
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