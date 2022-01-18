TikTok разместил форму обратной связи по российскому закону "о приземлении"
В соответствии с новыми правилами компания должна открыть в нашей стране офис или представительство для обращений граждан.
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Социальная сеть TikTok разместила электронную форму обратной связи для пользователей из России в связи с законом о деятельности иностранных лиц в Интернете на территории РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.
"Разместить на информационном (-ых) ресурсе (-ах) электронную форму. Исполнено", — говорится в сообщении регулятора.
Напомним, закон о "приземлении" президент России Владимир Путин подписал 1 июля прошлого года. По словам главы государства, в документе сформулированы требования к международным компаниям, работающим в российском сегменте Интернета, по регистрации и открытию своих представительств в нашей стране.
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