Капризов оформил дубль в матче против "Колорадо", но не спас "Миннесоту" от поражения

Российский нападающий клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо Эвеленш", однако не сумел спасти свою команду от поражения.

Встреча завершилась победой "Колорадо" со счётом 4:3. В основное время обе команды забросили по три шайбы, а в серии буллитов удача улыбнулась именно хозяевам. Добавим, что Капризов свой бросок реализовать не сумел.