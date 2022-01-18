Капризов оформил дубль в матче против "Колорадо", но не спас "Миннесоту" от поражения
Сначала именно он перевёл игру в овертайме, однако в серии буллитов не смог реализовать свой бросок.
Фото © ТАСС/Richard Ulreich/CSM via ZUMA Wire
Российский нападающий клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо Эвеленш", однако не сумел спасти свою команду от поражения.
Встреча завершилась победой "Колорадо" со счётом 4:3. В основное время обе команды забросили по три шайбы, а в серии буллитов удача улыбнулась именно хозяевам. Добавим, что Капризов свой бросок реализовать не сумел.
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