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Капризов оформил дубль в матче против "Колорадо", но не спас "Миннесоту" от поражения

Сначала именно он перевёл игру в овертайме, однако в серии буллитов не смог реализовать свой бросок.

18 января, 08:14

Фото © ТАСС/Richard Ulreich/CSM via ZUMA Wire

Российский нападающий клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо Эвеленш", однако не сумел спасти свою команду от поражения.

Встреча завершилась победой "Колорадо" со счётом 4:3. В основное время обе команды забросили по три шайбы, а в серии буллитов удача улыбнулась именно хозяевам. Добавим, что Капризов свой бросок реализовать не сумел.

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Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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