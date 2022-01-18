Российский хоккеист Барбашёв признан третьей звездой дня в НХЛ
В очередном поединке он набрал четыре очка, забив две шайбы и отдав столько же результативных передач.
Российский хоккеист "Сент-Луиса" Иван Барбашёв. Фото © ТАСС / Zuma
Российский хоккеист "Сент-Луиса" Иван Барбашёв признан третьей звездой игрового дня в НХЛ.
В матче против "Нэшвилл Предаторз" российский нападающий набрал четыре очка, забив две шайбы и столько же раз отдав результативную передачу на партнёров. В итоге "Сент-Луис" одержал победу со счётом 5:3.
Первой звездой дня был признан нападающий "Сан-Хосе" Тимо Майер, который отправил в ворота "Лос-Анджелес Кингз" сразу пять шайб. Вторым в списке стал форвард "Детройта" Дилан Ларкин.
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