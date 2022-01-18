Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против "омикрона" в 75%
А ревакцинация "Спутником лайт" поднимает уровень защиты до 100%, отметил учёный.
Вакцина "Спутник V". Фото © sputnikvaccine.com
Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность российской вакцины "Спутник V" против штамма коронавируса "омикрон" составляет примерно 75%.
"В тотальной популяции эффективность вакцины "Спутник V" по отношению к "омикрону" протективная, составляет 75%. Если произошла ревакцинация... "Спутником лайт", то 100-процентная защита к "омикрону", — пояснил Александр Гинцбург на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии.
Он подчеркнул, что при ревакцинации "Спутником лайт" через шесть месяцев защита против "омикрона" составляет 100%, а если люди не ревакцинировались, но были привиты "Спутником V" 6–12 месяцев назад, уровень защиты опускается до 56–57%. По словам специалиста, были исследованы сыворотки крови около 25 испытуемых на взаимодействие с "омикроном".
Напомним, сейчас в стране отмечается подъём заболеваемости из-за нового варианта ковида — "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.
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