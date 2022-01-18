Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против "омикрона" в 75%

Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность российской вакцины "Спутник V" против штамма коронавируса "омикрон" составляет примерно 75%.

"В тотальной популяции эффективность вакцины "Спутник V" по отношению к "омикрону" протективная, составляет 75%. Если произошла ревакцинация... "Спутником лайт", то 100-процентная защита к "омикрону", — пояснил Александр Гинцбург на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии.

Он подчеркнул, что при ревакцинации "Спутником лайт" через шесть месяцев защита против "омикрона" составляет 100%, а если люди не ревакцинировались, но были привиты "Спутником V" 6–12 месяцев назад, уровень защиты опускается до 56–57%. По словам специалиста, были исследованы сыворотки крови около 25 испытуемых на взаимодействие с "омикроном".