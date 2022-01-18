Грызлов: Наращивание сил НАТО у границ Белоруссии не останется незамеченным

Наращивание сил НАТО у белорусских границ не останется незамеченным Россией. Об этом в беседе с ТАСС заявил новый посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

"Мы видим, что наращивание сил и средств НАТО, по сути, у наших ворот не останавливается. <...> Конечно, это не остаётся незамеченным", — подчеркнул он.