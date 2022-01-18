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Грызлов: Наращивание сил НАТО у границ Белоруссии не останется незамеченным

Он также отметил, что Запад привык видеть угрозу в любых совместных учениях Москвы и Минска.

18 января, 08:41
<p>© ТАСС / Новодережкин Антон</p>

© ТАСС / Новодережкин Антон

Наращивание сил НАТО у белорусских границ не останется незамеченным Россией. Об этом в беседе с ТАСС заявил новый посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

"Мы видим, что наращивание сил и средств НАТО, по сути, у наших ворот не останавливается. <...> Конечно, это не остаётся незамеченным", — подчеркнул он.

Грызлов напомнил, что Запад выработал привычку видеть угрозу в любых военных учениях России и Белоруссии. Однако при этом посол подчеркнул, что по окончании учений все военные возвращаются на места постоянной дислокации.

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Напомним, что президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом в Белоруссии 14 января. Как писал Лайф, несмотря на это, Грызлов продолжит занимать пост председателя высшего совета партии "Единая Россия", а также останется членом Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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