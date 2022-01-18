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Новый посол РФ в Белоруссии Грызлов останется членом Контактной группы по Донбассу

Сам он признался, что и работа по внутриукраинскому конфликту, и его ранняя деятельность так или иначе были связаны с Минском.

18 января, 06:58
<p>© ТАСС / Алексей Дружинин </p>

© ТАСС / Алексей Дружинин

Новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов, назначенный на днях Владимиром Путиным, заявил, что останется полномочным представителем РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, до апреля 2020 года Контактная группа по внутриукраинскому конфликту работала именно в Минске. Кроме того, с 2003 по 2011 год Грызлов был председателем Парламентского собрания Союзного государства. Таким образом, резюмировал посол, основная часть его деятельности так или иначе была связана с Белоруссией.

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Напомним, что президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом в Белоруссии 14 января. Как писал Лайф, несмотря на это, Грызлов продолжит занимать пост председателя высшего совета партии "Единая Россия".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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