Спрос на квартиры в Турции среди россиян вырос на 75% за 2021 год

Спрос на квартиры и дома в Турции среди россиян за 2021 год вырос на 75%, причём количество сделок, совершённых в ноябре и декабре, увеличилось в два раза по сравнению с показателями за аналогичный период в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные Института статистики Турции.

Согласно этой информации, россияне купили в стране почти 5,4 тысячи квартир и домов, что стало рекордом. Прошлый максимум был установлен в 2015 году, когда граждане РФ приобрели две тысячи лотов жилой недвижимости, сообщает РБК. При всём этом среди иностранцев, покупающих жилплощадь в Турции, россияне занимают лишь третье место. Их опережают жители Ирана и Ирака. За прошлый год они купили 10 тысяч и 8,7 тысячи единиц недвижимости соответственно.

Больше всего сделок было совершено в ноябре и декабре — 1,7 тысячи покупок. По мнению директора по развитию агентства недвижимости Сергея Волченкова, это объясняется тем, что в конце осени и начале зимы курс турецкой лиры ослаб сильнее всего. Кроме того, оказала своё влияние и пандемия. Специалист отметил, что самыми популярными регионами для покупки жилья остаются Анталья и Алания, хотя в последнее время спрос начал расти в прибрежном Мерсине.