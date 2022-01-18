"Ъ": Lenovo, HP и Acer могут выпустить ноутбуки с российскими процессорами

Минцифры РФ обсуждает с производителями компьютерной техники Lenovo, HP и Acer выпуск 50 тысяч экземпляров ноутбуков с российскими процессорами. Производство запланировано на 2023 год, оборудование компаний должно быть полностью совместимо с отечественной микроэлектроникой, рассказали в ведомстве газете "Коммерсант".

По словам собеседника издания, в данный момент министерство обсуждает детали эксперимента с руководством компании Lenovo Global Technology Russia. Разработчиком российских процессоров, возможно, станет компания "Байкал электроникс". Представители Lenovo заявили о том, что они готовы наращивать темпы "локализации производства компании, в том числе за счёт использования российских процессоров". Аналогичный диалог Минцифры ведёт с представителями HP и Acer.