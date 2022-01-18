В Таджикистане начались учения с участием тысячи российских военнослужащих

На горных полигонах российской военной базы в Таджикистане начались учения, в которых принимает участие тысяча российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Тактические учения с участием одной тысячи военнослужащих мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы стартовали на горных полигонах Ляур и Самбули в Таджикистане", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ЦВО добавили, что в ходе манёвров личному составу предстоит отработать действия в обороне и наступлении с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов при поддержке артиллерии и армейской авиации. Кроме того, военнослужащие выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, а также из вооружения боевых машин по мишеням, имитирующим колёсную, гусеничную и живую силу противника.

Основной целью учений является проверка боевой готовности мотострелковых подразделений, их слаженности при выполнении учебно-боевых задач, подчеркнули в ЦВО.