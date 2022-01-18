Аналитики предсказали рекордный за пять лет рост рублёвых вкладов россиян

Общий объём сбережений россиян в срочных рублёвых вкладах в 2022 году может вырасти максимально за последние пять лет — на 1,4 триллиона рублей. Такой прогноз дают аналитики банка ВТБ, пишет РБК.

Сыграть в пользу этого главным образом может четыре фактора: общий рост ставок на рынке, девалютизация сбережений, возврат в банки наличности, а также рост зарплат и индексация пенсий. Эксперты из других финансовых организаций уверены, что способствовать росту объёма вкладов помогут и иные особенности экономики. Так, например, кредитный аналитик Moody’s Ольга Ульянова уверена, что на это повлияет снижение интереса к другим формам инвестиций и в первую очередь к рынку недвижимости.

"Нельзя исключать, что ужесточение санкционной риторики может вызвать нервозность среди клиентов, имеющих валютные сбережения, и привести к росту доли рублёвых сбережений в структуре депозитной базы", — считает другой эксперт, аналитик Промсвязьбанка Илья Ильин.

Однако не все верят в позитивные прогнозы на текущий год. Действительно, рост вкладов будет, но не столь значительный, как предполагается, считают в других банках. Возможным препятствием способна стать волатильность на валютном рынке, из-за чего произойдёт отток рубля в пользу иностранной валюты. Отразится на ситуации и слабый рост реальных располагаемых доходов россиян, считают эксперты. И, наконец, помешать росту может налог на процентные доходы по вкладам от одного миллиона рублей, добавили аналитики.