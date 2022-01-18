Аналитики предсказали рекордный за пять лет рост рублёвых вкладов россиян
Однако существуют и сдерживающие факторы, которые сыграют свою роль, считают эксперты.
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Общий объём сбережений россиян в срочных рублёвых вкладах в 2022 году может вырасти максимально за последние пять лет — на 1,4 триллиона рублей. Такой прогноз дают аналитики банка ВТБ, пишет РБК.
Сыграть в пользу этого главным образом может четыре фактора: общий рост ставок на рынке, девалютизация сбережений, возврат в банки наличности, а также рост зарплат и индексация пенсий. Эксперты из других финансовых организаций уверены, что способствовать росту объёма вкладов помогут и иные особенности экономики. Так, например, кредитный аналитик Moody’s Ольга Ульянова уверена, что на это повлияет снижение интереса к другим формам инвестиций и в первую очередь к рынку недвижимости.
"Нельзя исключать, что ужесточение санкционной риторики может вызвать нервозность среди клиентов, имеющих валютные сбережения, и привести к росту доли рублёвых сбережений в структуре депозитной базы", — считает другой эксперт, аналитик Промсвязьбанка Илья Ильин.
Однако не все верят в позитивные прогнозы на текущий год. Действительно, рост вкладов будет, но не столь значительный, как предполагается, считают в других банках. Возможным препятствием способна стать волатильность на валютном рынке, из-за чего произойдёт отток рубля в пользу иностранной валюты. Отразится на ситуации и слабый рост реальных располагаемых доходов россиян, считают эксперты. И, наконец, помешать росту может налог на процентные доходы по вкладам от одного миллиона рублей, добавили аналитики.
Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин предупредил, что ставки по вкладам в РФ будут расти меньшими темпами.
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