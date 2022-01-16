Российские банки стали задерживать выдачу вкладов: Как с этим бороться Некоторые кредитные учреждения ужесточили контроль и на этом основании не сразу возвращают вклады. Как вернуть деньги, если банк не торопится их отдавать, разбирался Лайф. 15 января, 21:40 Фото © ТАСС / Станислав Красильников

С начала года большинство российских банков объявило о повышении ставок по депозитам. В некоторых кредитных учреждениях уже предложили гражданам РФ хранить свои сбережения под 10% годовых. Но для того, чтобы внести средства, их надо иметь. И вот россияне, подсчитав возможную доходность, начали обращаться в банки с целью прервать ставшие невыгодными вклады прошлого года. Но, как выяснилось, сразу забрать свои деньги получается не у всех. И виной тому банковский контроль, который с этого года в некоторых кредитных учреждениях ужесточился.

Такая ситуация произошла у москвички Ирины, которая решила, что 5,5% годовых, под которые осенью прошлого года у неё принял деньги на депозит один из крупнейших банков страны, при обнародованной годовой инфляции в РФ 8,39% уже совсем не отвечают экономическим реалиям. Поэтому она решилась на расторжение договора. В банке, где находился вклад Ирины, женщину предупредили, что она потеряет порядка 20 000 рублей из уже начисленных процентов. Но Ирина подсчитала, что даже с потерей этих денег вклад в другом банке всё равно будет более выгодным. Поэтому женщина продолжала настаивать на досрочном расторжении. Сотрудница банковского офиса начала оформлять необходимые бумаги и пригласила руководителя для подтверждения операции. А та, бегло взглянув на экран компьютера, объявила, что выдать наличные Ирине банк сегодня не может. По крайней мере, до тех пор, пока не будет получено объяснение источника происхождения денег, которые были приняты ещё осенью. Ирина такому ответу очень удивилась, но по требованию банковских сотрудников заполнила анкету, в которой указала, что средства она скопила из своей зарплаты. В банке на это пообещали во всём разобраться и сообщить о результатах проверки в ближайшие несколько дней. Действительно, через два дня Ирине позвонили из банка и предложили забрать деньги, но не в наличной форме, а путём перевода на любой счёт. Ирина согласилась с переводом на свой карточный счёт в этом же банке (это было бесплатно). Однако чуть позднее выяснилось, что снять деньги с карты через банкомат или кассу банка можно в сумме не более 150 000 рублей в сутки, поэтому женщине пришлось потратить восемь дней, чтобы наконец забрать всю сумму.

— К сожалению, ситуация Ирины не единична, — рассказывает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Банки и раньше имели формальные основания для отказа в выдаче крупной суммы наличных, но такое случалось чрезвычайно редко, так как сами банковские работники были вовсе не заинтересованы в дополнительных разбирательствах. Однако в прошлом году ужесточилось "антиотмывочное" законодательство (были приняты поправки в закон 115-ФЗ. — Прим. ред.), и теперь некоторые банки притормаживают выдачу наличных при досрочном закрытии депозита, мотивируя это "необычным характером" сделки (такое основание предусмотрено статьёй 6 закона 115-ФЗ. — Прим. ред.).

Но зачем это банкам, разве такое отношение не портит их репутацию как некоего гаранта надёжности обращения с деньгами клиентов? Оказывается, ответ на этот вопрос лежит в практической плоскости. Так утверждает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов.

— Для любого банковского отделения внезапное востребование депозита — это неудобство, — поясняет Магомедов. — У небольших банков может банально не оказаться достаточного количества наличных (а банк, согласно статье 837 Гражданского кодекса (ГК), обязан вернуть деньги по первому требованию вкладчика, а если в договоре есть пункт, обязывающий гражданина за несколько дней уведомить банк о намерении снять крупную денежную сумму, то деньги должны вернуть не позднее семи дней с даты получения от клиента письменного заявления, так предписано статьёй 859 ГК. — Прим. ред.). Но чаще невыдача связана с отчётностью по исполнению закона 115-ФЗ. Теперь банковским работникам положено проверять операции, формально подпадающие под перечень, указанный в законе, — вот они и проверяют. А ещё прерванный, но сразу не выданный наличными депозит — это, по сути, бесплатные деньги для банка, которые находятся в его обороте.

Аналогичного мнения о формальности значительной части проверок банками своих клиентов-физлиц придерживается и адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина.

— Стоит обратить внимание, что банки если и отказывают гражданам в выдаче средств со счёта, то только в виде наличных, — отметила Митлина. — Скорее всего, это связано со сложившейся судебной практикой. Так, в определении Верховного суда по делу об отказе в выдаче денежных средств вкладчику указано, что никто не вправе лишать клиента права распоряжаться принадлежащими ему деньгами. Но это не значит, что банк не может отказать в выдаче наличных (определение № 78-КГ17-90. — Прим. ред.).

Если банк вклад не отдаёт

Фото © ТАСС / Андрей Махонин

Тем гражданам, кто оказался в такой же ситуации, что и москвичка Ирина, следует предпринять следующие действия.

Во-первых, до обращения в банк желательно перечитать договор, обратив внимание на раздел о досрочном расторжении. В этом разделе должен быть указан чёткий порядок действий и сроки. Если этого нет, а есть общая фраза "В соответствии с правилами банка", то придётся изучить и эти правила. Без этого впоследствии банк может заявить, что не выдавал деньги просто потому, что клиент нарушил условия договора, с которыми сам согласился при его подписании.

Во-вторых, если банковский работник заявляет об отказе в выдаче наличных в связи с нарушениями норм закона 115-ФЗ, имеет смысл не просто заполнить анкету (в ней указать, что средствами для вклада послужили деньги из личных сбережений), но и написать заявление с просьбой выдать принадлежащие вам денежные средства. При этом стоит указать, что отказ в выдаче денег наличными нарушает положения статьи 8 Конституции РФ и пункта 3 статьи 845 ГК РФ, согласно которым банк не вправе определять и контролировать направление использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счёта ограничения права клиента распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

Вероятнее всего, банк, получив такое заявление, в срок не более пяти рабочих дней (так предписывает закон) или всё-таки выдаст все ваши деньги, или известит о постановлении Росфинмониторинга о проведении проверки. Но это только в случае, если для такой проверки будут достаточные основания, а не просто "опасения". Тогда вам будет предоставлен перечень документов, необходимых для проведения проверки (например, справка о доходах, выписка из другого банка, если деньги вносились на депозит переводом). При этом стоит помнить, что, согласно закону 536-ФЗ, банк даже на период разбирательства не может отказать в обслуживании, а это значит, что вы имеете право перевести свои деньги в другой банк с помощью сервиса "Интернет-банк". Но, скорее всего, за эту операцию придётся заплатить комиссию по тарифам банка.

И ещё о безопасности

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Никаких гарантий, что банк после того, как вы внесёте на счёт средства, не попросит объяснить их происхождение, сейчас нет. Однако очевидно, что внимание банкиров вряд ли привлекут суммы менее 600 000 рублей (это следует из методических рекомендаций ЦБ 16-МР от 06.09.2021). Поэтому, если вам дарят крупную сумму, то имеет смысл составить договор дарения в простой письменной форме. Если вы в дальнейшем отнесёте подаренные деньги на хранение в банк, то, скорее всего, такого рода договора для банковского финконтроля будет вполне достаточно. Также имеет смысл ежегодно запрашивать в бухгалтерии той компании, где вы работаете, справку по форме 2-НДФЛ (она актуальна четыре года). Это официальный документ, подтверждающий ваш доход и объясняющий происхождение ваших личных средств. Банки такую справку воспринимают адекватно.

Авторы Максим Греков