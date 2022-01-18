В Минсельхозе ответили на сообщения о возможном подорожании кондитерских изделий
Там считают, что пересмотр цен возможен лишь на отдельные товары определённых производителей.
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В России не наблюдается тенденции к повышению стоимости сладостей. Об этом заявили в пресс-службе Минсельхоза РФ на фоне сообщений СМИ о том, что крупнейшие производители кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен с 1 февраля.
"Массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий в России отсутствует", — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что на фоне подорожания упаковки, сырья, транспортных услуг и электричества издержки производства сладостей действительно увеличились, однако производители сумели сдержать цены путём оптимизации внутренних процессов.
Кроме того, там отметили, что свою роль сыграли и меры правительства, благодаря которым стоимость отдельных ингредиентов кондитерских изделий не опережала темпов инфляции. Между тем в Минсельхозе считают, что на рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на определённые товары конкретных производителей.
Ранее Лайф писал, что поставщики красной икры предупредили розничные сети о возможном повышении цен на морской деликатес.
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