В Хабаровске 70 школ эвакуировали из-за сообщений о "минировании"
К настоящему моменту кинологи проверили 36 учреждений, никаких взрывных устройств там не найдено.
© Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
70 школ Хабаровска 18 января получили сообщения о "минировании", более 47 тысяч детей и более трёх тысяч сотрудников эвакуировали, сейчас учреждения проверяют специалисты. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"Старшеклассники отпущены по домам. Учащиеся начальных классов под присмотром педагогов отправились в тёплые места вблизи школ. Родителей они дожидаются в учреждениях культуры, дополнительного образования и на других площадках, которые закреплены за ними", — отметил начальник отдела общего образования Алексей Соболев.
Сейчас все образовательные учреждения проверяют на наличие взрывных устройств. Занятия второй смены отменены.
Напомним, 12 января школы Екатеринбурга были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Позднее волна информации о ложных минированиях прошла в Красноярске, а также в Тульской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других регионов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки.
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