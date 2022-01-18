В Хабаровске 70 школ эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

70 школ Хабаровска 18 января получили сообщения о "минировании", более 47 тысяч детей и более трёх тысяч сотрудников эвакуировали, сейчас учреждения проверяют специалисты. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"Старшеклассники отпущены по домам. Учащиеся начальных классов под присмотром педагогов отправились в тёплые места вблизи школ. Родителей они дожидаются в учреждениях культуры, дополнительного образования и на других площадках, которые закреплены за ними", — отметил начальник отдела общего образования Алексей Соболев.