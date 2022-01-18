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"Как вообще внизу, Андрюх?": На Камчатке туристы откопали друга, которого с головой накрыла лавина

Во время инцидента друзья оказались рядом, благодаря чему, вероятно, удалось избежать трагедии.

18 января, 06:51

© Instagram / skidookingkamchatka

На Камчатке туристы откопали друга, которого с головой накрыла лавина © Instagram / skidookingkamchatka

На Камчатке сошедшая лавина накрыла туриста. Мужчину, засыпанного снегом по самую голову, вовремя заметили друзья и подоспели на помощь.

Инцидент произошёл недалеко от Банных горячих источников, куда отдыхающие поехали на снегоходах. Там на одного из туристов сошла лавина.

Снег полностью скрыл мужчину, но, к счастью, его товарищи оказались неподалёку и вовремя подоспели, тут же начав откапывать друга. По предварительным данным, турист не пострадал и даже передал привет из-под сугроба, помахав в камеру, пока другие освобождали его из снежного плена.

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Другой случай, который, к сожалению, закончился не так удачно, произошёл недавно на одном из горнолыжных склонов в Сочи. Там лыжник упал головой в сугроб и не смог самостоятельно выбраться. Рот и нос мужчины были забиты снегом, в результате чего он задохнулся.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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