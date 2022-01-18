На Камчатке туристы откопали друга, которого с головой накрыла лавина © Instagram / skidookingkamchatka

На Камчатке сошедшая лавина накрыла туриста. Мужчину, засыпанного снегом по самую голову, вовремя заметили друзья и подоспели на помощь.

Инцидент произошёл недалеко от Банных горячих источников, куда отдыхающие поехали на снегоходах. Там на одного из туристов сошла лавина.

Снег полностью скрыл мужчину, но, к счастью, его товарищи оказались неподалёку и вовремя подоспели, тут же начав откапывать друга. По предварительным данным, турист не пострадал и даже передал привет из-под сугроба, помахав в камеру, пока другие освобождали его из снежного плена.