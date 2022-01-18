В России за сутки выявили более 31 тысячи случаев ковида

В России за минувшие сутки выявили 31 252 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные в ежедневной сводке приводит федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.

"За последние сутки в России выявлено 31 252 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни", — говорится в сообщении.

Лидирующим регионом по числу новых случаев стала Москва, где вирус подтвердился у 8342 человек. Также в первую тройку регионов по этому показателю вошли Санкт-Петербург (4078) и Московская область (2754).

Полностью вылечилось и выписалось из больниц накануне 24 564 человека. В то же время скончалось от осложнений из-за ковида 688 пациентов. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 865 512 случаев коронавируса, добавили в оперштабе.

Напомним, сейчас в стране отмечается подъём заболеваемости из-за нового варианта ковида — "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.