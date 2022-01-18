Трое хоккеистов СКА не приехали в расположение сборной России из-за коронавируса

Три хоккеиста петербуржского СКА не прибыли в расположение сборной России для подготовки к Олимпийским играм из-за положительных тестов на коронавирус. Об этом пишет РИА "Новости".

В частности, в сборную пока не приехали Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко и Александр Самонов. По словам источника агентства, в национальной команде рассчитывают на скорый приезд армейцев.