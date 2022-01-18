НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Трое хоккеистов СКА не приехали в расположение сборной России из-за коронавируса

Днём ранее был опубликован состав национальной команды для подготовки к Олимпиаде в Пекине.

18 января, 11:25

Хоккейный клуб СКА (Санкт-Петербург). Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Три хоккеиста петербуржского СКА не прибыли в расположение сборной России для подготовки к Олимпийским играм из-за положительных тестов на коронавирус. Об этом пишет РИА "Новости".

В частности, в сборную пока не приехали Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко и Александр Самонов. По словам источника агентства, в национальной команде рассчитывают на скорый приезд армейцев.

Без рекордсмена Мичкова: Сборная России по хоккею объявила расширенный состав для подготовки к Олимпиаде

Без рекордсмена Мичкова: Сборная России по хоккею объявила расширенный состав для подготовки к Олимпиаде

Ранее сборная России по хоккею назвала имена игроков, которые будут готовиться к Олимпиаде в Пекине в её расположении. При этом подготовка какое-то время будет проходить без главного тренера Алексея Жамнова, который сдал положительный тест на коронавирус.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1