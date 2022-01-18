Трое хоккеистов СКА не приехали в расположение сборной России из-за коронавируса
Днём ранее был опубликован состав национальной команды для подготовки к Олимпиаде в Пекине.
Хоккейный клуб СКА (Санкт-Петербург). Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Три хоккеиста петербуржского СКА не прибыли в расположение сборной России для подготовки к Олимпийским играм из-за положительных тестов на коронавирус. Об этом пишет РИА "Новости".
В частности, в сборную пока не приехали Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко и Александр Самонов. По словам источника агентства, в национальной команде рассчитывают на скорый приезд армейцев.
Без рекордсмена Мичкова: Сборная России по хоккею объявила расширенный состав для подготовки к Олимпиаде
Ранее сборная России по хоккею назвала имена игроков, которые будут готовиться к Олимпиаде в Пекине в её расположении. При этом подготовка какое-то время будет проходить без главного тренера Алексея Жамнова, который сдал положительный тест на коронавирус.
Комментариев: 0