Жириновский призвал запретить крещенские купания в этом году

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в этом году из-за ситуации с распространением омикрон-штамма следует запретить купания в прорубях во время Крещения.

"Запретите эти купания… Это вредная вещь — переохлаждение организма, спазмы в сосудах. "Омикрон" идёт, а тут купания... Запретите купания в этом году", — сказал Жириновский на пресс-подходе в Госдуме.