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Жириновский призвал запретить крещенские купания в этом году

Политик отметил, что это вредно из-за переохлаждения организма и "спазмов в сосудах", а также добавил, что наступает "омикрон".

18 января, 11:17
<p>Фото © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV</p>

Фото © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в этом году из-за ситуации с распространением омикрон-штамма следует запретить купания в прорубях во время Крещения.

"Запретите эти купания… Это вредная вещь — переохлаждение организма, спазмы в сосудах. "Омикрон" идёт, а тут купания... Запретите купания в этом году", — сказал Жириновский на пресс-подходе в Госдуме.

Песков пока не знает, будет ли Путин участвовать в крещенских купаниях

Песков пока не знает, будет ли Путин участвовать в крещенских купаниях

А ранее верующих россиян призвали отказаться от массовых посещений купелей на Крещение. Им рекомендовали прийти на богослужение, набрать святой воды, а вместо окунаний и селфи переключиться на дела добра и любви.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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