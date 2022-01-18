Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением © LIFE

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением к народу страны. Он выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб во время массовых беспорядков в Казахстане. А также призвал народ извлечь урок из произошедших событий.

"Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства. Эти события ещё раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения", — сказал экс-президент.

По его мнению, трагические события должны стать уроком для всех граждан Казахстана. А сейчас необходимо выяснить, кто организовал эти погромы и убийства. Назарбаев подчеркнул, что стабильность и спокойствие в стране всегда были главной целью во время его 30-летней работы на посту президента. Гражданам Казахстана нужно беречь эти ценности и стать ещё сильнее, преодолев временный кризис.

"В связи с публикациями в СМИ сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал", — сказал Назарбаев, отметив, что "работал не покладая рук".