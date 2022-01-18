"Работал не покладая рук": Назарбаев выступил с видеообращением к народу Казахстана и объявил себя пенсионером
Он отметил, что январские события потрясли всю страну, и опроверг сообщения о своём отъезде.
Нурсултан Назарбаев. Фото © LIFE
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением © LIFE
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением к народу страны. Он выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб во время массовых беспорядков в Казахстане. А также призвал народ извлечь урок из произошедших событий.
"Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства. Эти события ещё раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения", — сказал экс-президент.
По его мнению, трагические события должны стать уроком для всех граждан Казахстана. А сейчас необходимо выяснить, кто организовал эти погромы и убийства. Назарбаев подчеркнул, что стабильность и спокойствие в стране всегда были главной целью во время его 30-летней работы на посту президента. Гражданам Казахстана нужно беречь эти ценности и стать ещё сильнее, преодолев временный кризис.
"В связи с публикациями в СМИ сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал", — сказал Назарбаев, отметив, что "работал не покладая рук".
Ранее стало известно, что третий зять Назарбаева Тимур Кулибаев ушёл в отставку с занимаемой должности. Он покинул пост главы Нацпалаты предпринимателей Казахстана. До этого ещё два зятя Назарбаева были уволены с руководящих постов в казахстанских национальных компаниях. Димаш Досанов занимал место председателя правления в "Казтрансойле", а Кайрат Шарипбаев — в QazaqGaz.
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