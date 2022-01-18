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В "Единой России" объяснили решение снять с рассмотрения закон о ковид-сертификатах

В партии подчеркнули, что сегодня депутаты должны сосредоточиться на социальных обязательствах перед россиянами.

18 января, 11:06

© ТАСС / Коротченко Максим

Законопроект о ковидных сертификатах был снят с рассмотрения по инициативе "Единой России". Об этом сообщил глава думской фракции партии Владимир Васильев.

По его словам, решение по закону стало результатом взвешенного и ответственного подхода к мерам государственного реагирования. Васильев объяснил, что сегодня депутаты должны сосредоточить внимание на оказании поддержки медикам, пенсионерам, многодетным семьям и всем, кто нуждается в помощи в условиях распространения вируса.

"Закон в первую очередь должен защитить права граждан. Наша задача — в условиях распространения "омикрона" спасти как можно больше жизней, избежать локдауна, ограничений для экономики. Потому что всё, о чём мы говорим, можно сделать, только если наша экономика будет работать", — отметил он.

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Напомним, что Совет Государственной думы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах накануне. Ранее также в Кремле исключили пункты, связанные с документом, из перечня поручений президента России правительству.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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