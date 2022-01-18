В "Единой России" объяснили решение снять с рассмотрения закон о ковид-сертификатах
В партии подчеркнули, что сегодня депутаты должны сосредоточиться на социальных обязательствах перед россиянами.
© ТАСС / Коротченко Максим
Законопроект о ковидных сертификатах был снят с рассмотрения по инициативе "Единой России". Об этом сообщил глава думской фракции партии Владимир Васильев.
По его словам, решение по закону стало результатом взвешенного и ответственного подхода к мерам государственного реагирования. Васильев объяснил, что сегодня депутаты должны сосредоточить внимание на оказании поддержки медикам, пенсионерам, многодетным семьям и всем, кто нуждается в помощи в условиях распространения вируса.
"Закон в первую очередь должен защитить права граждан. Наша задача — в условиях распространения "омикрона" спасти как можно больше жизней, избежать локдауна, ограничений для экономики. Потому что всё, о чём мы говорим, можно сделать, только если наша экономика будет работать", — отметил он.
Напомним, что Совет Государственной думы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах накануне. Ранее также в Кремле исключили пункты, связанные с документом, из перечня поручений президента России правительству.
Комментариев: 0