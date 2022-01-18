В "Единой России" объяснили решение снять с рассмотрения закон о ковид-сертификатах

Законопроект о ковидных сертификатах был снят с рассмотрения по инициативе "Единой России". Об этом сообщил глава думской фракции партии Владимир Васильев.

По его словам, решение по закону стало результатом взвешенного и ответственного подхода к мерам государственного реагирования. Васильев объяснил, что сегодня депутаты должны сосредоточить внимание на оказании поддержки медикам, пенсионерам, многодетным семьям и всем, кто нуждается в помощи в условиях распространения вируса.