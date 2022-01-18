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Песков назвал чрезвычайно опасными поставки странами НАТО вооружений на Украину

Представитель Кремля особо указал на то, что речь идёт не только об оборонительных, но и о наступательных системах.

18 января, 10:58
<p>Военнослужащие украинской армии с ракетами Javelin во время военного парада в Киеве. Фото © Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket via Getty Images</p>

Военнослужащие украинской армии с ракетами Javelin во время военного парада в Киеве. Фото © Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки странами НАТО вооружений на Украину чрезвычайно опасны. По его словам, возможная передача переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) не способствует снижению напряжённости.

"Это чрезвычайно опасно, это не способствует снижению напряжённости... Это всё в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и наступательными", — объяснил позицию Кремля журналистам Песков.

Песков исключил вероятность размещения наступательного вооружения РФ на Украине

Песков исключил вероятность размещения наступательного вооружения РФ на Украине

Также, отвечая на вопрос о призывах американских сенаторов поставить на Украину "Стингеры", Песков подчеркнул, что "циркуляция ПЗРК — это вообще отдельная субстанция, которая регулируется международным правом".

Ранее Лайф пообщался с экспертами и узнал, на что Украина потратит "военные" деньги, выделенные США. Речь идёт о 300 миллионах долларов. Незалежная получает военную помощь от США и других стран блока НАТО с 2014 года. Как правило, это нелетальное вооружение, а также старое советское оружие из стран бывшего Варшавского договора. Однако в последние годы на Украину поставляется уже и современное летальное оружие, которое, по мнению специалистов, может подтолкнуть Украину к неожиданным действиям.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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