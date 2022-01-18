Песков назвал чрезвычайно опасными поставки странами НАТО вооружений на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки странами НАТО вооружений на Украину чрезвычайно опасны. По его словам, возможная передача переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) не способствует снижению напряжённости.

"Это чрезвычайно опасно, это не способствует снижению напряжённости... Это всё в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и наступательными", — объяснил позицию Кремля журналистам Песков.

Также, отвечая на вопрос о призывах американских сенаторов поставить на Украину "Стингеры", Песков подчеркнул, что "циркуляция ПЗРК — это вообще отдельная субстанция, которая регулируется международным правом".