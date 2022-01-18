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Песков призвал не верить спекуляциям на тему санкций против российских госбанков

В Кремле советуют ориентироваться не на сообщения в СМИ, а на заявления официальных органов "тех стран, которые имеют пристрастие к санкционным действиям".

18 января, 10:52

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не верить спекуляциям в СМИ на тему якобы возможных санкций против российских госбанков. Заявление прозвучало в ходе беседы с журналистами во вторник.

"Давайте не будем основываться на разных спекуляциях в средствах массовой информации, которые зачастую ни на чём не основаны или основаны на каких-то слухах, никоим образом не проверенных и не подтверждённых", — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, ориентироваться стоит на заявления "официальных органов тех стран, которые имеют пристрастие к санкционным действиям".

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Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о 18 сценариях, подготовленных Америкой, на случай "вторжения РФ" на Украину. Она также отметила, что санкции против Москвы со стороны Вашингтона и Европы могут отличаться друг от друга.

А накануне газета Das Handelsblatt узнала о решении США и Европы не отключать Россию от системы SWIFT. Однако позже представитель Белого дома допустил, что такие санкции всё-таки могут быть введены.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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