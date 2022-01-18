Песков призвал не верить спекуляциям на тему санкций против российских госбанков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не верить спекуляциям в СМИ на тему якобы возможных санкций против российских госбанков. Заявление прозвучало в ходе беседы с журналистами во вторник.

"Давайте не будем основываться на разных спекуляциях в средствах массовой информации, которые зачастую ни на чём не основаны или основаны на каких-то слухах, никоим образом не проверенных и не подтверждённых", — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, ориентироваться стоит на заявления "официальных органов тех стран, которые имеют пристрастие к санкционным действиям".