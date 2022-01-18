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Путин не планирует встречаться с миротворцами, вернувшимися из Казахстана

При этом в Кремле готовы рассмотреть предложения о награждении военнослужащих, если такие поступят из Минобороны.

18 января, 10:44
<p>Работа Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. © VK / <a href="https://vk.com/mil" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a></p>

Работа Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. © VK / Минобороны России

Президент России Владимир Путин не планировал встречаться с российскими миротворцами, которые прибыли на родину после окончания миссии ОДКБ в Казахстане. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока каких-то встреч у президента в графике не значится, да и многие [миротворцы] вернулись и сейчас отдыхают, или кто-то вернулся и приступил к дальнейшим манёврам и так далее. Каких-то специальных мероприятий сейчас не запланировано", — сказал Песков.

Пресс-секретарь также добавил, что Кремль готов рассмотреть предложения Минобороны и Генштаба о награждении миротворцев, если таковые поступят.

Сорок самолётов с миротворцами ОДКБ прибыли из Казахстана в Россию за сутки

Сорок самолётов с миротворцами ОДКБ прибыли из Казахстана в Россию за сутки

Напомним, что 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева для помощи в преодолении "террористической угрозы" из-за масштабных беспорядков. Спустя пять дней генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о стабилизации обстановки в Казахстане. Вывод сил ОДКБ начался 13 января и продолжается до сих пор. Только за последние сутки 40 самолётов с миротворцами прибыли из республики на военные аэродромы в Московской и Ульяновской областях.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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