Путин не планирует встречаться с миротворцами, вернувшимися из Казахстана
При этом в Кремле готовы рассмотреть предложения о награждении военнослужащих, если такие поступят из Минобороны.
Работа Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. © VK / Минобороны России
Президент России Владимир Путин не планировал встречаться с российскими миротворцами, которые прибыли на родину после окончания миссии ОДКБ в Казахстане. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока каких-то встреч у президента в графике не значится, да и многие [миротворцы] вернулись и сейчас отдыхают, или кто-то вернулся и приступил к дальнейшим манёврам и так далее. Каких-то специальных мероприятий сейчас не запланировано", — сказал Песков.
Пресс-секретарь также добавил, что Кремль готов рассмотреть предложения Минобороны и Генштаба о награждении миротворцев, если таковые поступят.
Напомним, что 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева для помощи в преодолении "террористической угрозы" из-за масштабных беспорядков. Спустя пять дней генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о стабилизации обстановки в Казахстане. Вывод сил ОДКБ начался 13 января и продолжается до сих пор. Только за последние сутки 40 самолётов с миротворцами прибыли из республики на военные аэродромы в Московской и Ульяновской областях.
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