Путин не планирует встречаться с миротворцами, вернувшимися из Казахстана

Президент России Владимир Путин не планировал встречаться с российскими миротворцами, которые прибыли на родину после окончания миссии ОДКБ в Казахстане. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока каких-то встреч у президента в графике не значится, да и многие [миротворцы] вернулись и сейчас отдыхают, или кто-то вернулся и приступил к дальнейшим манёврам и так далее. Каких-то специальных мероприятий сейчас не запланировано", — сказал Песков.