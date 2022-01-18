Внук маршала Говорова рассказал о подготовке деда к операции по прорыву блокады Ленинграда

Он просто не имел права на ошибку. За ним были Ленинград, женщины, старики, дети и его собственная семья. В день празднования очередной годовщины снятия блокады внук советского маршала Леонида Говорова рассказал о том, как дед готовился к важнейшей военной операции.

"Моя бабушка Лидия Ивановна, которая в ноябре 1942 года приехала к мужу в Ленинград по Дороге жизни, спросила мужа: "Лёня, а всё ли готово для наступления? Ну а вдруг, Лёня, что-то пойдёт не так". Дед тогда ответил: "Тогда хоть головой в прорубь", — поделился Алексей воспоминаниями деда с газетой "Петербургский дневник".

План прорыва блокады разрабатывался с осени 1942 года под кодовым названием "Искра". Говоров лично принимал участие в тренировках сапёров, танкистов, пехотинцев. Он просчитывал каждый шаг предстоящей операции. По словам внука, рабочий день деда длился тогда до четырёх часов утра.

12 января 1943 года советские войска пошли в атаку. Интенсивные тренировки и чёткий план операции дали о себе знать. Солдаты преодолели по льду 800 метров совершенно открытого пространства с минимальными потерями. Также было решено вести наступление без криков "Ура!". Немцев удалось застать врасплох, столь слаженного наступления и напора они явно не ожидали.





18 января 1943 года советские солдаты под руководством Говорова прорвали блокаду. Войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились.