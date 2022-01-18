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Главой Европарламента вместо умершего Сассоли стала вице-спикер Роберта Метсола

Она получила абсолютное большинство — 458 из 616 голосов евродепутатов, участвовавших в голосовании.

18 января, 10:31
<p>Фото © <a href="https://www.europarl.europa.eu/portal/en" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт Европарламента</a></p>

Фото © Официальный сайт Европарламента

Представительница Мальты Роберта Метсола избрана спикером Европейского парламента (ЕП). Трансляцию голосования вела на своём сайте пресс-служба ЕП.

Метсола была избрана в первом раунде, получив абсолютное большинство — 458 из 616 голосов евродепутатов. Её выдвинула в качестве претендента на пост спикера крупнейшая в ЕП фракция — Европейская народная партия. Она станет первой с 1999 года женщиной – спикером ЕП.

Гражданка Мальты и бывший вице-спикер Европарламента Роберта Метсола родилась в 1979 году, замужем, имеет троих детей. Окончила университет и Колледж Европы в Брюгге по направлению "Право". Она юрист, специализирующийся на европейском праве и европейской политике.

Напомним, что председатель Европарламента Давид Сассоли скончался в возрасте 65 лет в ночь на 11 января. Он умер в больнице, куда его доставили в конце декабря из-за осложнения, связанного с дисфункцией иммунной системы. Сассоли был членом итальянской левоцентристской Демократической партии и занимал пост спикера Европейского парламента с 3 июля 2019 года.

Нового главу Европарламента вместо умершего Сассоли изберут 18 января

Нового главу Европарламента вместо умершего Сассоли изберут 18 января

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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