Главой Европарламента вместо умершего Сассоли стала вице-спикер Роберта Метсола

Представительница Мальты Роберта Метсола избрана спикером Европейского парламента (ЕП). Трансляцию голосования вела на своём сайте пресс-служба ЕП.

Метсола была избрана в первом раунде, получив абсолютное большинство — 458 из 616 голосов евродепутатов. Её выдвинула в качестве претендента на пост спикера крупнейшая в ЕП фракция — Европейская народная партия. Она станет первой с 1999 года женщиной – спикером ЕП.

Гражданка Мальты и бывший вице-спикер Европарламента Роберта Метсола родилась в 1979 году, замужем, имеет троих детей. Окончила университет и Колледж Европы в Брюгге по направлению "Право". Она юрист, специализирующийся на европейском праве и европейской политике.