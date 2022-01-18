Песков пока не знает, будет ли Путин участвовать в крещенских купаниях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не знает, будет ли Владимир Путин участвовать в традиционных крещенских купаниях.

"Если решит это сделать, мы вам сообщим. Если он решит, наверное, это может быть только Подмосковье, в Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь", — отметил он.