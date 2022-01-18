Песков пока не знает, будет ли Путин участвовать в крещенских купаниях
Если президент примет такое решение, то исполнит традицию, скорее всего, в Подмосковье.
Владимир Путин на Крещение в 2021 году. Кадр из видео © LIFE
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не знает, будет ли Владимир Путин участвовать в традиционных крещенских купаниях.
"Если решит это сделать, мы вам сообщим. Если он решит, наверное, это может быть только Подмосковье, в Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь", — отметил он.
В прошлом году президент поддержал традицию и окунулся на Крещение в проруби в Московской области. Российский лидер вышел к крещенской купели в тулупе и валенках, после, перекрестившись, он три раза окунулся в ледяную воду. Видео с Владимиром Путиным в иордани тогда восхитило читателей британской газеты Daily Mail.
Комментариев: 0