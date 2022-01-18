Протоиерей Батаногов разъяснил, как правильно отметить Крещенский сочельник

Православные отмечают сегодня Крещенский сочельник, канун одного из главных христианских праздников — Крещения Господня. Для верующего это день молитвы и воздержания. Он должен посвятить себя богослужению. Сегодня особенно важно не ругаться с людьми и не обижаться, рассказал Лайфу протоиерей Алексей Батаногов.

"Крещенский сочельник — это день строгого поста. Устав церкви предполагает постную пищу довольно строго. Утром совершается богослужение. В конце богослужения — великое освещение воды. Люди приходят в храм за святой водой — это очень хорошо. Очень важно быть на службе. Сегодня вечером будут богослужения накануне Крещения. Завтра утром в храмах будет литургия и также освещение воды. В некоторых храмах будет ночное богослужение", — рассказал священник.

Он отметил, что купание в Крещенскую ночь — это не церковная традиция, а народная. Поэтому каждый человек должен решать сам, хочет он это делать или нет. Обязательности тут никакой быть не может, подчеркнул протоиерей. По его мнению, важно учитывать состояние своего здоровья и, если есть противопоказания, лучше в воду не лезть.

"Если человек с верой делает — одна ситуация. Часто это бывает просто кураж. Это не христианское отношение, и так делать не стоит. Дело в том, что эта традиция купания пришла из Византии. Там вода +15 и на улице так же. Никак не наши российские морозы. Надо понимать, что это не столько церковное мероприятие, сколько народный обычай", — объяснил Батаногов.