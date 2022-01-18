В загсах Ростовской области запретили смеяться во время бракосочетания

В Ростовской области по поручению депутатов законодательного собрания утвердили порядок проведения церемонии бракосочетания в торжественной обстановке. Документ опубликован на портале правовой информации донского правительства. Согласно ему теперь горожанам нельзя в ходе церемоний заключения брака смеяться, пить спиртное и двигать мебель в загсах.

В документе также прописано, что потенциальные молодожёны могут попросить провести церемонию в торжественной обстановке, выбрав доступные дату и время. Бракосочетание проводится в зале торжественных церемоний, где должны находиться флаг и герб России. Мероприятие предполагает наличие сценария его проведения. Опубликованы и новые правила поведения участников церемонии.

"При проведении церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС не допускается: громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех", — говорится в документе.

Также в зале торжественных церемоний запрещается находиться в верхней одежде и грязной обуви, брать с собой громоздкие сумки, пакеты или рюкзаки, нельзя есть, пить и курить во время церемонии, запрещено ходить по залу и выходить из него до окончания церемонии. Кстати, согласно опубликованному порядку проведения церемонии, нельзя смеяться, а вот про слёзы в документе ни слова — можно плакать на здоровье. Гости, музыкальное сопровождение, фото- и видеосъёмка разрешены, только вот уложиться надо в 40 минут — столько закон отводит на всю церемонию. Постановление вступило в силу с момента опубликования, в понедельник.