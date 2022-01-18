Россияне смогут входить на портал "Госуслуги" с помощью биометрии

Минцифры заключило с "Ростелекомом" контракт на интеграцию сайта "Госуслуги" с государственной информационной системой "Единая биометрическая система", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, договор был подписан 30 декабря 2021 года, а работы должны быть закончены к 5 декабря 2022-го. Сумма контракта составила 1,2 миллиарда рублей. С помощью нововведений пользователи смогут входить на портал с помощью биометрических данных. Также россияне смогут сдавать свои данные (лицо и голос) через мобильное приложение сервиса.

По данным источника, после завершения работ Минцифры планирует стимулировать граждан сдавать биометрические данные. При этом отказавшимся давать данные могут ограничить получение некоторых госуслуг онлайн. Однако в Минцифры отметили, что сдача биометрии будет добровольной и у пользователей портала "Госуслуги" будут альтернативные возможности получения сервисов.