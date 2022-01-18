Россияне смогут входить на портал "Госуслуги" с помощью биометрии
Сдавать свои данные (лицо и голос) желающие получат возможность через мобильное приложение.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Минцифры заключило с "Ростелекомом" контракт на интеграцию сайта "Госуслуги" с государственной информационной системой "Единая биометрическая система", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве.
По данным издания, договор был подписан 30 декабря 2021 года, а работы должны быть закончены к 5 декабря 2022-го. Сумма контракта составила 1,2 миллиарда рублей. С помощью нововведений пользователи смогут входить на портал с помощью биометрических данных. Также россияне смогут сдавать свои данные (лицо и голос) через мобильное приложение сервиса.
По данным источника, после завершения работ Минцифры планирует стимулировать граждан сдавать биометрические данные. При этом отказавшимся давать данные могут ограничить получение некоторых госуслуг онлайн. Однако в Минцифры отметили, что сдача биометрии будет добровольной и у пользователей портала "Госуслуги" будут альтернативные возможности получения сервисов.
А ранее Касперская назвала условия, при которых биометрические данные могут попасть к мошенникам. Сейчас базы данных по биометрии взламывают редко, но, по словам эксперта, это лишь вопрос времени.
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