Арестован начальник двух рабочих, погибших при падении лифта в "Президент-отеле" в Москве
Он мог нарушить технику безопасности при проведении работ в шахте, что привело к трагедии.
Арестован руководитель работ по ремонту лифта в "Президент-отеле" © SHOT
Начальник подрядной организации, выполнявшей ремонт лифта в столичном "Президент-отеле", задержан. Предположительно, 32-летний Давид Гелашвили виновен в нарушении техники безопасности при проведении работ, что привело к гибели двух его рабочих, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, подозреваемый на данный момент заключён под стражу.
Напомним, 13 января в результате падения лифта в "Президент-отеле" в Москве погибли двое рабочих — 31-летний Артак Безоян и 32-летний Хаик Хазарян. По предварительным данным, всё произошло, когда рабочие ремонтировали подъёмник.
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