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Арестован начальник двух рабочих, погибших при падении лифта в "Президент-отеле" в Москве

Он мог нарушить технику безопасности при проведении работ в шахте, что привело к трагедии.

18 января, 09:22
<p>Арестован руководитель работ по ремонту лифта в "Президент-отеле" © <a href="https://t.me/shot_shot/33658" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Арестован руководитель работ по ремонту лифта в "Президент-отеле" © SHOT

Начальник подрядной организации, выполнявшей ремонт лифта в столичном "Президент-отеле", задержан. Предположительно, 32-летний Давид Гелашвили виновен в нарушении техники безопасности при проведении работ, что привело к гибели двух его рабочих, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, подозреваемый на данный момент заключён под стражу.

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Напомним, 13 января в результате падения лифта в "Президент-отеле" в Москве погибли двое рабочих — 31-летний Артак Безоян и 32-летний Хаик Хазарян. По предварительным данным, всё произошло, когда рабочие ремонтировали подъёмник.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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