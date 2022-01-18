Госдума восьмого созыва открыла весеннюю сессию

Перед началом работы депутаты традиционно стоя заслушали государственный гимн России. Сегодня на повестке дня — ряд важных законов, в том числе поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание для педофилов-рецидивистов.

В Госдуме во вторник открылось первое пленарное заседание весенней сессии восьмого созыва. Прямая трансляция ведётся на сайте парламента. Перед началом работы депутаты традиционно стоя заслушали государственный гимн России. Вскоре перед парламентариями выступит спикер Госдумы Вячеслав Володин, который обозначит основные направления работы в ходе предстоящей сессии. Затем запланированы выступления руководителей фракций по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам.

Отметим, что в ходе заседания во вторник, 18 января, депутаты планируют рассмотреть ряд важных законов, в том числе поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание для педофилов-рецидивистов. Кроме того, сегодня Госдума обсудит законопроекты о расширении права одиноких отцов на получение маткапитала, а также об изменениях в налоговых льготах для организаций, зарегистрированных на Курильских островах.