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МИД Украины не получал от России уведомления об эвакуации дипломатов из страны

Посольства других государств также не сообщали о намерениях вывезти своих сотрудников.

18 января, 09:03

© Pixabay

Министерство иностранных дел Украины не получало от российской стороны информацию относительно отъезда дипломатов из страны. Об этом рассказал пресс-секретарь министерства Олег Николенко, комментируя публикацию газеты The New York Times об эвакуации семей сотрудников Посольства РФ.

"Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений РФ с Украины. Посольства других государств на Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников", — сказал Николенко агентству "Укринформ".

В МИД РФ ответили на публикацию NYT об "эвакуации" дипломатов с Украины

В МИД РФ ответили на публикацию NYT об "эвакуации" дипломатов с Украины

Напомним, что ранее американское издание New York Times опубликовало данные о том, что Россия якобы планирует эвакуировать дипломатов с Украины. Журналисты отмечали, что к 5 января Незалежную покинуло уже 18 человек, среди которых в основном семьи дипломатов.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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