МИД Украины не получал от России уведомления об эвакуации дипломатов из страны
Посольства других государств также не сообщали о намерениях вывезти своих сотрудников.
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Министерство иностранных дел Украины не получало от российской стороны информацию относительно отъезда дипломатов из страны. Об этом рассказал пресс-секретарь министерства Олег Николенко, комментируя публикацию газеты The New York Times об эвакуации семей сотрудников Посольства РФ.
"Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений РФ с Украины. Посольства других государств на Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников", — сказал Николенко агентству "Укринформ".
Напомним, что ранее американское издание New York Times опубликовало данные о том, что Россия якобы планирует эвакуировать дипломатов с Украины. Журналисты отмечали, что к 5 января Незалежную покинуло уже 18 человек, среди которых в основном семьи дипломатов.
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