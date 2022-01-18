МИД Украины не получал от России уведомления об эвакуации дипломатов из страны

Министерство иностранных дел Украины не получало от российской стороны информацию относительно отъезда дипломатов из страны. Об этом рассказал пресс-секретарь министерства Олег Николенко, комментируя публикацию газеты The New York Times об эвакуации семей сотрудников Посольства РФ.

"Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений РФ с Украины. Посольства других государств на Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников", — сказал Николенко агентству "Укринформ".