В частности, в ведомстве объяснили, кто может сэкономить на улучшении жилищных условий, лекарствах и покупке квартиры.

В Госдуме составили список льгот, о которых россияне могли не знать. В частности, там напомнили, что граждане имеют право на налоговый вычет, то есть на возвращение части денег, которые они потратили на покупку квартиры, ипотеку, оплату обучения или медицинских услуг и так далее. Информация об этом была опубликована в группе ведомства в соцсети "ВКонтакте".

"Семьи с двумя и более детьми не должны платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения условий проживания. При этом новое жильё необходимо приобрести в год продажи предыдущего или не позднее 30 апреля следующего года. Общая площадь новой квартиры или её кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте. Кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн рублей", — уточнили в Госдуме.

При этом уточняется, что на момент покупки у членов семьи не должно быть в собственности жилья, площадь которого в два раза больше размера новой квартиры. В ведомстве также напомнили, что пенсионеры имеют право не платить налог на имущество, однако эта льгота предоставляется на один объект каждого вида имущества. Например, квартира, дом и гараж одновременно. От земельного налога на шесть соток в России освобождены многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды первой и второй группы, семьи с детьми-инвалидами.

Ряд льгот касается семей с детьми. Так, родители могут получать бесплатные лекарства для детей в возрасте до трёх лет, а многодетные семьи имеют право на получение медикаментов, пока ребёнку не исполнится шесть лет. Лекарства выдаются в аптеках по рецепту от педиатра. Ежемесячное пособие предоставляется семьям, где с первого января 2018 года родился или был усыновлён первый либо второй ребёнок. Однако льгота доступна тем, у кого доход на одного члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума. Кроме того, семьям положены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. На компенсацию расходов по ЖКУ также имеют право ветераны и инвалиды.